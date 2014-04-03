В Подмосковье начали ремонтировать дороги

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Подмосковные "дорожники" перешли на новую технологию устранения выбоин после зимнего сезона. Ямы на дорогах заливают литым асфальтобетоном, сообщает пресс-служба Главного управления дорожного хозяйства Московской области.

Эта технология позволить проводить работы при температуре воздуха до минус 10 градусов. С 26 по 31 марта асфальтобетоном отремонтировано около 850 квадратных метров дорожной сети. Всего с начала марта приведено в порядок покрытие на примерно 20 тысячах квадратных метров дорог.

По словам начальника дорожного хозяйства Подмосковья Константина Ляшкевича, перепады температуры зимой и в начале весны приводят к разрушению дорожного полотна. Именно в середине весны дорожные рабочие заделывают большинство ям и выбоин на трассах.

Преимуществом литого асфальтобетона является высокая плотность и водонепроницаемость. Кроме того, его можно укладывать без дополнительной техники и обработки - достаточно очистить яму от мусора, воды и пыли.