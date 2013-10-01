Реконструкцию Щелковского шоссе планируют начать в середине 2014 года

Работы по реконструкции Щелковского шоссе планируется начать в середине следующего года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о выделении земельных участков под проект. Само проектирование и последующая реконструкция шоссе, скорее всего, начнется в первой половине 2014 года.

Благодаря реконструкции на востоке столицы появится новая современная трасса, которая серьезно разгрузит ситуацию на Щелковском шоссе.

Напомним, что реконструкция Щелковского шоссе предполагалась в 2015 году.

Также ранее стало известно, что столичные власти утвердили проект планировки участка Северо-восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе, который позволит увеличить пропускную способность магистралей.