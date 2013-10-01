Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября 2013, 12:11

Город

Реконструкцию Щелковского шоссе планируют начать в середине 2014 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Работы по реконструкции Щелковского шоссе планируется начать в середине следующего года. Об этом сообщил руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время решается вопрос о выделении земельных участков под проект. Само проектирование и последующая реконструкция шоссе, скорее всего, начнется в первой половине 2014 года.

Благодаря реконструкции на востоке столицы появится новая современная трасса, которая серьезно разгрузит ситуацию на Щелковском шоссе.

Напомним, что реконструкция Щелковского шоссе предполагалась в 2015 году.

Также ранее стало известно, что столичные власти утвердили проект планировки участка Северо-восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе, который позволит увеличить пропускную способность магистралей.

дороги реконструкция Щелковское шоссе Андрей Бочкарев строительство и реконструкция

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика