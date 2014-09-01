Стоимость проезда в областном наземном транспорте вырастет на 2 рубля с января

Фото: M24.ru, Александр Авилов

Правительство Московской области планирует увеличить стоимость проезда в областных автобусах, троллейбусах и трамваях с 1 января 2015 года. Как сообщил M24.ru источник в областной администрации, цена билета на одну поездку вырастет с 26 до 28 рублей. Тарифы на месячные проездные увеличатся на сумму от 72 до 230 рублей. При этом, если пассажир купит единую транспортную карту "Вездеход", стоимость одной поездки останется прежней - 26 рублей. Отметим, что власти впервые устанавливают тарифы на "Вездеход". Этой картой выгоднее всего будет пользоваться тем, кто совершает более 41 поездки на наземном транспорте в месяц - в этом случае цена одной поездки составит 18 рублей.

Согласно проекту постановления правительства Московской области (документ есть в распоряжении M24.ru), тариф на поездку в городском транспорте с 1 января 2015 года может увеличиться на два рубля. Что касается пригородных перевозок, то здесь повышение стоимости будет зависеть от тарифной зоны - их сейчас 33. В среднем рост составит два - восемь рублей. К примеру, в тарифной зоне до 5 км, как и в городском транспорте, цена билета увеличится с 26 до 28 рублей, а билет в 70-километровой зоне подорожает с 70 до 74 рублей. Больше всего вырастет цена на билет в самой длинной - 85-километровой тарифной зоне. Предполагается, что с 2015 года поездка обойдется в 162 рубля (сейчас 154 рубля).

В автобусах, оснащенных турникетами, билеты можно приобретать у водителя. Их стоимость с 1 января 2015 года повысится до 33 рублей (в зоне 5 км), то есть такой билет обойдется на три рубля дороже, чем в кассе. Еще большей будет разница, если покупать у водителя билеты на более длительные поездки: например, в пределах 30 км цена составит 79 рублей, а на 74, в пределах 85 км – 167 рублей, а не 162.

Для более чем 50 маршрутов подмосковное правительство устанавливает тарифы отдельно. Речь, в основном, идет о поездках в Москву, аэропорты, между крупными городами. Так, из Пушкино в Ивантеевку с 1 января можно будет доехать за 50 рублей вместо нынешних 46 рублей, из Лобни до аэропорта "Шереметьево" – за 33 рубля вместо 31, от Химок (улица Дружбы) до метро "Речной вокзал" – за 37 рублей вместо нынешних 34 рублей, таким же образом повысится стоимость билета из Люберец в Москву.

За провоз багажа, который занимает не больше двух мест в багажном отделении и не больше 180 см в сумме по длине, ширине и высоте, также придется заплатить на два-шесть рублей больше . Таким образом, цена составит 28 рублей (сейчас 26) в пределах от 1 до 25 км, 56 рублей – от 25 до 50 км (сейчас 52) и 84 рубля (сейчас 78), если нужно провезти его на расстояние более 50 км.

Тарифы на месячные проездные возрастут на сумму от 72 до 230 рублей. Например, месячный проездной билет на наземный городской транспорт на 60 поездок в первой тарифной зоне, до 5 км, будет стоить 1012 рублей вместо сегодняшних 940 рублей, на 100 поездок – 1605 рублей вместо 1490 рублей. Соответственно, увеличится цена проездных в других тарифных зонах. Например, 60 поездок на расстояние 30 км будут стоить пассажиру 2512 рублей вместо 2370, на расстояние в 85 км - 4830 рублей вместо 4580 рублей.

Месячный проездной для школьников, студентов вузов и колледжей очной формы обучения без лимита поездок в пределах первой тарифной зоны подорожает на 36 рублей – с 470 до 506 рублей. Стоимость абонемента на расстояние в 30 км составит 1256 рублей вместо 1185 рублей, на расстояние в 85 км - 2415 рублей вместо 2290 рублей.

Также впервые в Московской области установят стоимость будущей единой транспортной карты "Вездеход", пилотный проект по использованию которой проходил с мая в Химках, Одинцове и Подольске и завершился в субботу, 30 августа.

Предполагается, что купить эту карту в 2015 году можно будет за те же 200 рублей, что и сейчас. Но сегодня нет четкой таблицы тарифов, известно только, что после первого пополнения карты каждая поездка на ней стоит на 20% дешевле, чем обычный билет. С 2015 года эта таблица появится.

Стоимость одной поездки при использовании единой транспортной карты будет зависеть от частоты использования - чем чаще пассажир будет пользоваться, тем дешевле будет стоимость проезда. Учет поездок ведется в течение 30 календарных дней с момента первого использования. Таким образом, в первой тарифной зоне, на расстоянии до 5 км, совершая от одной до 10 поездок в месяц, стоимость одной поездки составит 26 рублей, с 11-й по 20-ю поездку - 24 рубля, с 21-й по 30-ю поездку - 20 рублей. Начиная с 41 поездки и дальше стоимость одной будет стоить 18 рублей.

С каждой тарифной зоной стоимость будет возрастать. Так, например, в тарифной зоне на 20 км стоимость одной поездки при совершении от одной до 10 поездок будет стоить 54 рубля, после 41-й поездки - 37 рублей. В тарифной зоне на 50 км при совершении от одной до 10 поездок - 102 рубля, свыше 41 поездки - 69 рублей.

Для отдельных маршрутов, в основном, связанных с Москвой, установят фиксированную стоимость оплаты проезда по единой карте. Например, из Лобни в аэропорт "Шереметьево" можно будет доехать за 31 рубль, из Дзержинского в Москву - за 41 рубль, из Люберец в Москву - за 34 рубля, из микрорайона Сходня до метро "Речной вокзал" - за 50 рублей, до метро "Планерная" из Химок - за 34 рубля.

Источник в правительстве Московской области сказал M24.ru, что тарифы на следующий год пока не приняты, таким образом, цифры могут еще измениться.

Наталья Савельева