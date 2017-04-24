Форма поиска по сайту

24 апреля 2017, 17:00

Легкоатлетку Чернову лишили бронзы Олимпиады 2008 года из-за допинга

Фото: пресс-служба всероссийской федерации легкой атлетики

Российскую легкоатлетку Татьяну Чернову лишили бронзовой медали в семиборье, завоеванную на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, сообщает пресс-служба международного олимпийского комитета (МОК).

Решение принято после перепроверки допинг-пробы спортсменки. Перепроверка анализа дала положительный результат на запрещенное вещество – туринабол. Спортсменка должна вернуть бронзовую награду.

Также аннулированы результаты мужской сборной России в эстафете 4х400 метров на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне из-за положительной пробы легкоатлета Максима Дылдина. В его пробе также обнаружили следы туринабола. В эстафете россияне вышли в финал и показали пятый результат.

В ноябре 2016 года спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) аннулировал все результаты семиборки Татьяны Черновой с 15 августа 2011 года по 22 июля 2013 года. В результате она лишилась золотой медали чемпионата мира 2011 года и бронзы Олимпиады 2012 года. Сообщается, что легкоатлетка нарушила антидопинговые правила.

Допинговый скандал разразился в 2015 году. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило российских спортсменов в применении допинга, а российское антидопинговое агентство – в сокрытии данных.

В результате Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована, а российские легкоатлеты отстранены от участия в международных соревнованиях.

Кроме того, WADA заявила о коррупции внутри Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Сюжет: Допинговый скандал
допинг Олимпиада новости спорта

