Легкоатлетку Чернову лишили бронзы Олимпиады 2008 года из-за допинга

Российскую легкоатлетку Татьяну Чернову лишили бронзовой медали в семиборье, завоеванную на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, сообщает пресс-служба международного олимпийского комитета (МОК).
Решение принято после перепроверки допинг-пробы спортсменки. Перепроверка анализа дала положительный результат на запрещенное вещество – туринабол. Спортсменка должна вернуть бронзовую награду.
Также аннулированы результаты мужской сборной России в эстафете 4х400 метров на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне из-за положительной пробы легкоатлета Максима Дылдина. В его пробе также обнаружили следы туринабола. В эстафете россияне вышли в финал и показали пятый результат.
Допинговый скандал разразился в 2015 году. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило российских спортсменов в применении допинга, а российское антидопинговое агентство – в сокрытии данных.
В результате Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована, а российские легкоатлеты отстранены от участия в международных соревнованиях.
Кроме того, WADA заявила о коррупции внутри Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
