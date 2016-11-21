Бегунью Зарипову лишили золота Олимпийских игр за допинг

Фото: ТАСС/Zuma
Международный олимпийский комитет дисквалифицировал четырех российских спортсменов и аннулировал их результаты после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр в Лондоне, сообщает ТАСС.
Наказанию подверглись тяжелоатлеты Андрей Деманов, Александр Иванов, Наталья Заболотная и бегунья Юлия Зарипова.
Зарипова стала в Лондоне олимпийской чемпионкой, а Иванов и Заболотная взяли два серебра.
По мнению комиссии агентства, система сокрытия положительных допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории действовала с конца 2012 по 2015 год и привела к признанию "чистыми" 643 положительных допинг-тестов. Глава WADA Ричард Макларен заявил, что министр спорта РФ Виталий Мутко был в курсе всех манипуляций с допинг-пробами, также в этом деле участвовала ФСБ.
В результате на Играх-2016 сборную Россию по тяжелой атлетике дисквалифицировали в полном составе, а в соревнованиях по легкой атлетике разрешили принять участие только прыгунье в длину Дарьи Клишиной, которая тренируется в США. При этом в большинстве видов спорта наши команды были представлены на Олимпиаде в полном составе.
В августе Международный паралимпийский комитет отстранил сборную России в полном составе от участия в Играх в Рио. Решение также было принято на основании доклада Ричарда Макларена.