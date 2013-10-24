Квартиры на первых этажах приспособят для инвалидов-колясочников

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Москвы подготовило проекты жилых домов, на первых этажах которых разместятся квартиры для семей с инвалидами-колясочниками.

"Проекты предусматривают весь необходимый объем мероприятий по планировочным решениям и обустройству квартир для проживания колясочников", - сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Квартиры для маломобильных граждан разместятся как в новостройках, так и в уже построенных домах серий ПМ-П, ПМ-Ш и ПМ-25.1. Определять, сколько таких домов в год нужно городу, будет департамент социальной защиты на основании своей статистики.

По проектам перед подъездами для колясочников установят пандусы, а около лестниц оборудуют подъемники. Дверные проемы и коридоры будут расширены, чтобы там легко могла развернуться коляска. Пороги при входе в квартиру будут занижены, а между комнатами их не будет вообще.

Кроме того, санузел оборудуют специальными поручнями, а выключатели, розетки и электроприборы будут установлены на доступной для инвалидов высоте. При этом в таких квартирах, несмотря на первый этаж, предусмотрены широкие балконы или лоджии.

Напомним, что в настоящее время в Москве проживают 1,2 миллиона людей с ограниченными возможностями.

С 2012 года для создания доступной среды для инвалидов в столице действует программа "Социальная поддержка жителей Москвы". В течение 5 лет на ее реализацию планируется потратить 150 миллиардов рублей. К 2016 году долю всех доступных социально значимых объектов планируется довести до 85 процентов.