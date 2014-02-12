Порядка 300 домов отремонтируют в Подмосковье до конца года

Фото: ИТАР-ТАСС

Капитальный ремонт до конца года проведут в 300 домах Московской области. Такую задачу перед правительством поставил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

сообщила министр строительного комплекса Подмосковья Марина Оглоблина.

"В этом году 300 домов будут капитально отремонтированы по тем или иным конструктивным элементам. Эта задача будет, безусловно, выполнена", - сообщает "РИА Нововсти" со ссылкой на министра областного Стройкомплекса Марину Оглоблину.

По ее словам, работы по капитальному ремонту жилья в этом году планируется начать в июне. Сейчас составляются краткосрочные планы по выполнению программы по капремонту жилья.

На проведение ремонтных работ планируется выделить порядка 3 миллиардов рублей.