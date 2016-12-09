Столетний дом отремонтируют на улице Покровка

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Капитальный ремонт жилого дома, построенного почти сто лет назад, произведут по проекту Москомэкспертизы, сообщает пресс-служба ведомства.

Четырехэтажный жилой дом 1917 года расположен в историческом центре столицы, по адресу: улица Покровка, дом № 43А.

Ремонтные работы затронут не только внешнюю, но и внутреннюю отделку дома. Цоколь здания отремонтируют и заново окрасят. В подвале и на чердаке произведут ремонт стен, укрепление перекрытий и замену дверей. В подъездах обновят помещения лестничных клеток, сами лестницы получат новые перила.

Также запланирована замена инженерных коммуникаций, включая внутреннюю электропроводку и электрооборудование, систему водоснабжения, систему водоотведения и отопления.

При этом, как утверждает председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов, ремонтные работы не затронут внутреннюю планировку жилых помещений, которая останется прежней.



