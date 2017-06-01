Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня 2017, 08:56

Город

Обама приобрел в Вашингтоне особняк стоимостью более 8 млн долларов

Фото: ТАСС/Алексей никольский

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель приобрели в Вашингтоне особняк стоимостью более 8 миллионов долларов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на газету Washington Post.

По данным издания, после того, как президентский срок Обамы подошел к концу, его семья арендовала этот дом, а позже решила выкупить его.

Супруги Обама сообщили о своем намерении остаться жить в столице Соединенных Штатов, пока их младшая дочь Саша учится в средней школе, то есть еще примерно в течение двух лет.

Новый дом Обамы находится вблизи здания Российского культурного центра. Уточняется, что особняк является вторым по стоимости в районе Калорама, уступая лишь поместью основателя компании Amazon и владельца издательского дома Washington Post Джеффа Безоса. В резиденции семейства Обама насчитывается восемь спален и десять санузлов.

дома США Барак Обама особняки Вашингтон жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика