Обама приобрел в Вашингтоне особняк стоимостью более 8 млн долларов

Фото: ТАСС/Алексей никольский

Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель приобрели в Вашингтоне особняк стоимостью более 8 миллионов долларов. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на газету Washington Post.

По данным издания, после того, как президентский срок Обамы подошел к концу, его семья арендовала этот дом, а позже решила выкупить его.

Супруги Обама сообщили о своем намерении остаться жить в столице Соединенных Штатов, пока их младшая дочь Саша учится в средней школе, то есть еще примерно в течение двух лет.

Новый дом Обамы находится вблизи здания Российского культурного центра. Уточняется, что особняк является вторым по стоимости в районе Калорама, уступая лишь поместью основателя компании Amazon и владельца издательского дома Washington Post Джеффа Безоса. В резиденции семейства Обама насчитывается восемь спален и десять санузлов.