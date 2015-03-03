На севере столицы открывается культурный центр "Онежский"

Фото предоставлено пресс-службой КЦ

В Головинском районе Москвы 7 марта открывается обновленный культурный центр "Онежский". Бывший типовой ДК после модернизации превратился в комфортное пространство, открытое для горожан, сообщает пресс-служба центра.

В "Онежском" теперь есть концертно-театральный зал, оснащенный современным световым и звуковым оборудованием. Здесь можно будет проводить спектакли, а также показывать кино.

Творческие студии для детей и взрослых откроют свои двери для любителей театра, танцев, живописи. А любознательных подростков будет ждать лаборатория робототехники Политехнического музея.

В КЦ обустроена зона коворкинга, где смогут собираться жители района, работающие на фрилансе. Работает бесплатный Wi-Fi. Здесь также организован лекторий.

Дизайн культурного центра выполнили архитекторы бюро SVESMI.

В день открытия "Онежского" в КЦ состоится презентация научно-технической лаборатории Политеха (14.00 и 17.00). Ее сотрудники проведут демонстрацию возможностей конструкторов Lego и Fischertechnik, а также мастер-классы по 3D-графике.

Центр драматургии и режиссуры представит спектакль "Братец Кролик, Братец Лис" (16.00), можно будет поиграть в настольные игры (13.00 и 15.00). Также в лектории КЦ пройдет занятие "Мозг мужчины и мозг женщины: есть ли отличия?" (17.00).

Гостей "Онежского" пригласят на ярмарку подарков "Мама-фест". Здесь удастся приобрести необычные вещицы, изготовленные талантливыми мамами-дизайнерами.

Напомним, 14 октября столичные власти официально запустили проект под названием "Московские культурные центры". В его рамках в шести домах культуры планировалось усовершенствовать интерьеры, обновить внешний облик, создать комфортные пространства, в которых горожанам будет приятно и интересно находиться. В перспективе обновить планируется все ДК города, в первом этапе реализации проекта участвуют, кроме домов культуры "Онежский", "Северное Чертаново", "Зодчие", "Дружба" и "Современник", центр культуры и досуга "Зеленоград".

Как ранее сообщало M24.ru, модернизированных культурных центрах появятся научные и творческие студии, лектории. Политехнический музей откроет в них лаборатории робототехники, физики, биологии. В классах можно будет найти 3D-принтеры, наборы конструкторов для разных возрастов, станки для лазерной резки.

Проводить занятия, дискуссии и семинары в лектории клубных центров предстоит молодым преподавателям московских вузов и специалистам-практикам. Лекции смогут посещать все желающие, причем для каждого культурного центра будут разработаны отдельные программы.

Свои спектакли будут показывать на обновленных площадках проект "Открытая сцена", а также государственные и независимые театры. Зрители увидят постановки таких театров, как "МОСТ", Театр на Покровке, Московский театр кукол, "Творческое объединение 9", Театр Doс.

Фирменный стиль культурных центров Москвы, навигацию, которая появится внутри каждого из них, а также шаблоны информационных материалов и афиш разработала студия Артемия Лебедева. Цветовая гамма выбрана черно-белая.