В Замоскворечье воссоздадут дом Андрея Тарковского

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

В Замоскворечье воссоздадут дом, в котором с 1934 по 1962 годы жил известный кинорежиссер Андрей Тарковский. Соответствующая документация для проведения строительных работ уже согласована, сообщает пресс-служба Москомэкспертизы.

Здание, находившееся по адресу: 1-й Щипковский переулок, дом 26, строение 1, представляло собой двухэтажный жилой дом с каменным первым этажом и деревянным вторым, сложенным из круглых бревен. Каменная часть дома была построена в 1878 году, а деревянная – надстроена в 1912.

Здание неоднократно горело, и к 1998 году стены были уже в аварийном состоянии. Тогда же дом Тарковского был включен в список вновь выявленных памятников истории. Однако в 2004 году остатки дома были полностью снесены.

Фото: пресс-служба Москомэкспертизы

Проект предусматривает воссоздание первоначального облика утраченного здания и приспособление его для современного использования – после восстановления в доме будет размещено Государственное учреждение культуры города Москвы "Культурный центр "Дом А.А. Тарковского".

На первом этаже будет организован кинозал на 78 мест, а также фондохранилище и технические помещения. На втором этаже разместится многофункциональный зал и медиатека с компьютерами на 8 человек. Третий, мансардный этаж включает офисно-служебные и технические помещения.

В доме создадут мемориальную квартиру Тарковского и музейный отдел. Для посетителей и сотрудников культурного центра будет работать буфет на 40 человек. Кинозал будет оборудован современной техникой, а многофункциональный зал оснастят для проведения различных мероприятий.

Как уточняется в сообщении, по итогам государственной экспертизы общая сметная стоимость проекта снижена на 31,99 миллиона рублей, что составляет 9,6 процента от заявленной сметной стоимости.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникация Евгений Герасимов сообщал, что рядом с домом Тарковского могут установить памятник режиссеру.

"Есть также предложение, оно идет от жителей, в том числе близлежащих домов, о том, чтобы поставить там памятник Тарковскому и сделать хороший сквер, но не уходя от необходимости создать мемориальную музейную зону", – рассказал Герасимов.