Курс евро упал почти на два рубля

Официальный курс евро на 1 ноября снизился на 1,92 рубля - с 54,63 до 52,72 рубля, а доллара – на 1,43 рубля (с 43,39 до 41,96 рубля), сообщается на сайте Центробанка.

Стоимость бивалютной корзины (0,45 евро + 0,45 доллара) упала на 1,65 рубля - с 48,45 до 46,8 рубля.

Отметим, что укрепление рубля началось 30 октября на фоне договоренностей по газу между Россией и Украиной - по итогам трехсторонних переговоров был достигнут компромисс в вопросе поставок газа.

Кроме того, банк России принял решение повысить с 5 ноября ключевую ставку на 1,5 процента - до 9,5% годовых.

По словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, для простых граждан это означает повышение ставок по кредитам - они вырастут на аналогичную величину. Есть тут и положительный момент - подорожают ставки по депозитам.

При этом сильнее всех, как ожидается, потеряет бизнес - для него ставки по кредиту в пересчете на рубли будут еще больше.

Цыганков отметил, что такую меру ЦБ принял для сдерживания инфляции, которая уже превышает 8%.