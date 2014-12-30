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30 декабря 2014, 14:45

Официальный курс евро упал на 70 копеек

доллар евро курсы валют

Фото: ТАСС/Илья Питалев

Официальный курс евро снизился на 70 копеек - с 69,05 до 68,34 рубля, сообщается на сайте Центробанка.

Курс доллара упал чуть меньше - с 56,68 до 56,25 рубля. Цена за баррель нефти снизилась на 0,24% - до 57,86 доллара.

Напомним, доллар и евро упали после резкого взлета - 29 декабря курсы выросли на 4,65 и 5,54 рубля соответственно. Ранее Центробанк пытался сбить курс валютными интервенциями – например, 12 декабря регулятор продал 2,3 миллиарда долларов для стабилизации курса.

Рекордного снижения рубль достиг 18 декабря, когда официальный курс доллара превысил 67 рублей 78 копеек, а евро - 84 рубля 58 копеек. Затем началось укрепление рубля.

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Сюжет: Изменение курсов валют

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