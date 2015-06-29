Официальный курс доллара превысил 55 рублей, евро – 61,5 рубля

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара к рублю, установленный Центробанком на вторник, вырос на 71,14 копейки, до 55,52 рубля, следует из данных ЦБ РФ.

Курс европейской валюты увеличился на 11,4 копейки – до 61,52 рубля.

По мнению экспертов, основной причиной ослабления рубля стали негативные тенденции на мировом фондовом рынке из-за кризиса в Греции. Так, в минувшие выходные провалились очередные переговоры Афин с международными кредиторами.

После этого греческие власти объявили о закрытии местных банков на неделю и введении ограничений на движение капитала. В настоящее время клиенты банков смогут снимать не более 60 евро в сутки. Кроме того, запрещен перевод денежных средств за рубеж, кроме предварительно согласованных коммерческих сделок.

Стоит отметить также падение цен на нефть из-за ситуации в Греции. Стоимость барреля нефти Brent в понедельник опустилась до 61,68 доллара.