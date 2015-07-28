На торгах в Москве евро поднялся выше 67 рублей впервые с 11 марта

Во время торгов на Московской бирже евро поднялся выше отметки 67 рублей впервые с 11 марта. На пике евро взлетел до 67,04 рубля, прибавив 88 копеек к уровню закрытия предыдущего дня. Доллар достиг 60,55 рубля, прибавив 90 копеек.

По оценкам экспертов, падение рубля связано с обвалом мировых цен на нефть. В частности, сентябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к вечеру упали в район 52,5 доллара за баррель, потеряв около 1 процента. Накануне стоимость этих фьючерсов уменьшилась более чем на 2 процента. Это минимум цен с марта.

При этом доллар замедлил рост по отношению к европейской валюте и иене на статистике из США, оказавшейся хуже прогнозов аналитиков, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает МИА "Россия сегодня", ранее во вторник аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей в США в июле упал до 90,9 пункта с пересмотренного июньского показателя в 99,8 пункта. Первоначальный июньский индикатор составлял 101,4 пункта.

Аналитики ожидали снижения июльского показателя до 100 пунктов с первоначальной июньской оценки. Индекс экономических ожиданий в июне упал до 79,9 пункта с 92,8 пункта в июне. Индекс экономических условий уменьшился до 107,4 пункта со 110,3 пункта месяцем ранее.

Резкое снижение индекса доверия потребителей может указывать на снижение оптимизма американских потребителей и последующее сокращение расходов.

Напомним, Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро на 29 июля. Американская валюта подорожала на 1 рубль 44 копейки – с 58,78 рубля до 60,22 рубля. Европейская - на 1 рубль 54 копейки – с 65,08 рубля до 66,62 рубля.