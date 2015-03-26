Официальный курс доллара упал почти на рубль

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 27 марта, снизился на 96 копеек - до 56,42 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Курс евро упал на 68 копеек и составляет 62,08.

Стоит отметить, что рубль укрепляется на фоне роста нефтяных цен. Так, в четверг цена на нефть марки Brent на лондонской бирже выросла более чем на 3 процента - до 58,25 доллара за баррель. Эксперты связывают такой рост с разворачивающейся в Йемене военной операцией.

В ночь на четверг международная коалиция с участием Саудовской Аравии и других стран (Египет, Марокко, Иордания, Судан, Кувейт, ОАЭ, Катар и Бахрейн) начала военную операцию "Сокрушительная буря" против йеменских повстанцев.

При этом рубль укрепляется к доллару и евро в течение нескольких последних дней. Помимо растущих цен на нефть поддержку российской валют оказал повышенный спрос со стороны экспортеров, которые до 25 марта включительно должны были выплатить ряд налогов, в том числе НДПИ и НДС.