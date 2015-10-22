Центробанк снизил курс евро на 8 копеек и повысил курс доллара на 16 копеек

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк России установил официальные курсы валют на пятницу. Доллар незначительно подорожал, евро напротив потерял в стоимости несколько копеек, следует из данных регулятора.

Доллар укрепился на 16 копеек и теперь стоит 62 рубля 79 копеек. Стоимость евро снизилась на 8 копеек и составляет 71 рубль 9 копеек за единицу европейской валюты.

Таким образом стоимость бивалютной корзины "доллар-евро" увеличилась на 5 копеек до уровня в 66 рублей 52 копейки.

По состоянию на 13.30 баррель Brent стоит 48 долларов 34 цента, что несколько выше, чем накануне. Благодаря росту цены на нефть, рубль отыгрывает утерянные накануне позиции на Московской валютной бирже.

Ранее министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что Россия выберется из кризиса к весне 2016 года. По его словам, за первые три квартала ВВП России упал на 3,8 процента по сравнению с прошлогодним периодом. По итогам года спад прогнозируется на уровне 3,8-3,9 процента.