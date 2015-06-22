Центробанк снизил официальный курс доллара и евро, сообщается на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на вторник опустился на 25 копеек и стоит 53,55 рубля. Вместе с этим курс европейской валюты снизился на 6 копеек до 60,85 рубля.

Напомним, Центробанк снизил ключевую ставку с 12,5 до 11,5 процента годовых.

Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам. Это решение было связано с укреплением рубля, ослаблением инфляционных рисков и значительным сокращением потребительского спроса.

По прогнозу Банка России, замедление роста цен будет происходить быстрее, чем ожидалось ранее. Годовая инфляция снизится до 7 процентов через год и до целевого уровня в 4 процента в 2017 году.

До этого дня размер ставки составлял 12,5 процента, причем в этом году регулятор уже трижды снижал ее: 30 января – с 17 процентов до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов и до нынешнего размера – 30 апреля.