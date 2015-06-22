Курсы доллара и евро упали на открытии торгов на Московской бирже

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Курс доллара на открытии торгов на Московской бирже упал на 50 копеек и составил 53,5 рубля. Европейская валюта подешевела на 37 копеек до 60,93 рубля, сообщается на сайте биржи.

При этом стоимость фьючерсного контракта с поставкой на нефть сорта Brent на бирже в Лондоне растет. По состоянию на 10.10 она поднялась на 0,7 процента до 63,43 доллара за баррель.

Ранее Центральный банк России снизил ключевую ставку с 12,5 до 11,5 процента годовых. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам. Это решение было связано с укреплением рубля, ослаблением инфляционных рисков и значительным сокращением потребительского спроса.

По прогнозу Банка России, замедление роста цен будет происходить быстрее, чем ожидалось ранее. Годовая инфляция снизится до 7 процентов через год и до целевого уровня в 4 процента в 2017 году. "По мере дальнейшего ослабления инфляционных рисков ЦБ будет готов продолжить снижение ключевой ставки", – отметили в пресс-службе регулятора.

Кроме того, с 1 июня Центробанк приостановил на год проведение валютных аукционов РЕПО (покупка ценных бумаг с обязательством их обратной продажи). Аналитики полагают, что это может вызвать новое падение курса рубля.