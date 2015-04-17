Курс доллара на бирже поднялся до 52 рублей, евро снова выше 56 рублей

Фото: ТАСС/Николай Галкин

В пятницу курс доллара в ходе торгов вырос на 2,32 рубля до 52,12 рубля. Евро подорожал на 2,55 рубля до 56,1 рубля, сообщается на сайте Московской биржи.

Ранее M24.ru сообщало, что падение рубля объясняется действиями ЦБ. Регулятор принял решение удвоить ставки по валютному РЕПО (купля/продажа ценной бумаги с обязательством обратной покупки/продажи через определенный срок по заранее определенной цене), но эта мера подействовала только сейчас.

Напомним, с середины марта рубль стремительно отыгрывал позиции после продолжительного падения. Укрепление стало возможно в том числе и за счет стабилизации цен на нефть.

Отметим, что в Центробанке считают стремительное укрепление рубля происками валютных спекулянтов (равно как и резкое падение отечественной валюты в ноябре и декабре прошлого года).