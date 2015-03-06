Биржевой курс доллара упал ниже 60 рублей

Курс доллара упал ниже отметки в 60 рублей

Курс евро в начале торгов на Московской бирже упал на 1,36 рубля до 65,68 рубля, сообщает пресс-служба биржи. Таким образом европейская валюта опустилась ниже 66 рублей впервые с 26 декабря. Курс доллара упал ниже 60 рублей.

В то же время курс доллара потерял 1,17 рубля и опустился ниже отметки в 60 рублей, составив 59,65 рубля. Как отмечают эксперты, это происходит на фоне роста стоимости нефти.

Так, стоимость "черного золота" марки Brent на торгах лондонской биржи ICE возросла до 60,88 доллара за баррель.

Отметим, официальный курс доллара на пятницу, 6 марта, Центробанк установил на уровне 61 рубля 84 копеек, что на 3 копейки ниже предыдущего показателя. При этом официальный курс евро упал на 81 копейку и составил 68 рублей 30 копеек.

Стоит отметить, что с начала января Центробанк потратил более двух миллиардов долларов для стабилизации курса.