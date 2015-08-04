Центробанк повысил курсы евро и доллара на 50 копеек

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Центробанк вновь понизил курс рубля. Отечественная валюта потеряла в стоимости 44 копейки по отношению к бивалютной корзине доллар-евро, следует из данных регулятора.

Доллар стоит 62 рубля 92 копейки, что на 45 копеек выше вчерашнего уровня. Евро подорожал на 42 копейки до 69 рублей.

Таким образом, курс рубля примерно соответствует уровню конца февраля. Тогда, правда, рубль наоборот укреплялся после сильного падения в январе.

Напомним, вечером 3 августа на торгах доллар превысил 63 рубля. Среди причин такого роста называют снижение стоимости нефти: она упала до 49,94 доллара за баррель, опустившись ниже отметки в 50 долларов впервые с января.

Утром 4 августа стоимость нефти росла, что сказалось на курсе валют. По состоянию на 13.30 она составляет 50,33 доллара за баррель Brent.

Добавим, что на рубль давит снижение ключевой ставки. Регулятор снизил ключевую ставку с 11,5 до 11 процента годовых. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Однако ведущие экономисты не советуют продавать рубль, поскольку существует большая вероятность того, что российская валюта снова пойдет вверх.