Доллар и евро подорожали более чем на два рубля

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Доллар и евро установили новые полугодовые максимумы стоимости. Европейская валюта укрепилась на 2 рубля 57 копеек, а американская – на 2 рубля 12 копеек, сообщает пресс-служба Центробанка России.

За один доллар сейчас дают 62 рубля 46 копеек, а за евро – 68 рублей 57 копеек. В последний раз такие курсы валют фиксировались в самом начале марта. Тогда на валютных биржах наблюдался другой тренд – рубль рос в стоимости, а доллар и евро неуклонно снижались.

На снижение курса рубля оказывают влияние несколько факторов. Так, сильно снизилась цена на эталонную нефть марки Brent. В настоящее время она стоит менее 51 доллара за баррель.

Торги на Московской бирже открылись снижением рубля

Кроме того, на рубль давит снижение ключевой ставки. Напомним, регулятор снизил ключевую ставку с 11,5 до 11 процента годовых. Ключевая ставка – это процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.

Причем в этом году регулятор уже трижды снижал ее ранее: 30 января – с 17 процентов до 15 процентов, 13 марта – до 14 процентов, до 12,5 процента – 30 апреля и 15 июня – до 11,5 процента.

Некоторые экономисты также указывают на фактор сезонности - в начале августа наблюдается самый разгар сезона отпусков. Многие граждане спешат уехать за границу и скупают доллары и евро перед вылетом.