Курс евро снизился до 63 рублей

Фото: M24.ru

Официальный курс евро на 3 декабря снизился с 64,4 до 63,2 рубля, сообщается на сайте Центробанка.

Доллар в ходе торгов потерял чуть меньше – около рубля, с 51,8 до 50,7.

По мнению экономического обозревателя M24.ru Константина Цыганкова, движения валют носят спекулятивный характер: объемы рынка на торгах 1 декабря были в 2-3 раза меньше обычных. "Нет валюты на рынке – остались только игроки и спекулянты. Импортеры, которым за доллары покупать товары в декабре и январе, валюту уже купить успели", - добавил Цыганков.

Также он добавил, что доказательством спекуляций на рынке становятся действия ЦБ: "в 17.30 по Москве доллар на рубль откатился при резком повышении объемов торгов. Уж слишком это напоминает действия регулятора".