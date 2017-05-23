Форма поиска по сайту

23 мая 2017, 09:47

Экономика

Греции пока не будут выделять новый транш кредита

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Еврогруппа (совет министров финансов стран еврозоны) не пришел к соглашению, которое позволило бы выделить Греции новый транш кредита. Об этом сказал глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум, передает РИА Новости.

Он добавил, что Еврогруппа положительно оценивает работу, которую Греция уже проделала в отношении реформ, требуемых от нее в рамках программы финансовой помощи. Но для получения следующего транша греческим властям следует ускорить эту работу.

Еще раз обсудить соглашение о выделении Греции кредита Еврогруппа намерена через несколько недель. При этом финансовая помощь Греции необходима уже в ближайшие недели: в июле она должна будет выплатить долги перед ЕЦБ и прочими кредиторами на сумму около 7,5 миллиарда евро.

