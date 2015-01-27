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Москва 24

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Работа

27 января 2015, 11:13

Мигрантам начали выдавать патенты нового образца

документы работа МФЦ патенты иностранные граждане Сахарово мо

С 27 января мигрантам начнут выдавать трудовые патенты нового образца

Первые патенты нового образца мигрантам начали выдавать с 27 января, сообщает телеканал "Москва 24".

Чтобы получить документ, иностранным гражданам придется сдавать экзамены по русскому языку, истории и российскому законодательству.

Ответить надо будет минимум на 10 вопросов из 20. Кроме того, необходимо пройти медкомиссию.

Всю процедуру можно пройти в одном месте - в деревне Сахарово. В специальном центре будут принимать до 2 тысяч человек в день. Сейчас обращается не больше 1200. На оформление патента потребуется 10 дней.

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Ранее сообщалось, что с 2015 года документ стоит 4 тысячи рублей, вместо прежних 1200. Мигранты в основном заняты в ЖКХ, торговле и строительстве. Анализ зарплат в этих сферах показал, что средний легальный доход иностранных рабочих составляет около 43 тысяч рублей. На эту сумму опирались при расчете стоимости патента.

Также M24.ru писало о том, что мигрантам будут рассылать SMS-сообщения с напоминанием продлить патент на работу. По данным Федеральной миграционной службы, если иностранец не оплатит патент в течение одного дня после окончания предыдущего, он обязан покинуть Россию.

В пресс-службе московского управления ФМС пояснили, что сейчас патент можно оплатить за месяц, три месяца или на год. В тот момент, когда документ выдается, в нем ставят только одну дату - дата выдачи открытия, дальше срок действия патента зависит от его оплаты, так называемого авансового платежа.

Продлевать патент можно в любом банке. Когда пройдет год, мигранту необходимо прийти в многофункциональный центр в Сахарово или в подразделения ФМС, чтобы сообщить о продлении патента и снова собрать весь пакет документов, необходимый для его выдачи. В том числе снова придется сдавать тест по русскому языку. Через два года оплаты иностранцу необходимо покинуть страну и приехать заново, снова оформив патент, добавили в пресс-службе. В том случае, если мигрант приехал в Россию, указав целью прибывания "работа", патент является основой для пребывания иностранца в России. В том случае, если он перестал оплачивать патент, документ аннулируется и мигрант за один день обязан покинуть Россию.

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