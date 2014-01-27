На портале стройкомплекса появилась обратная связь для застройщиков

Фото: ИТАР-ТАСС

Застройщики могут скорректировать требования к электронным документам для получения онлайн-госуслуг в строительстве, информирует пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Так, на портале московского стройкомплекса появилась форма обратной связи.

С ее помощью можно отправлять замечания и предложения по разработанным требованиям к электронным документам при проведении госэкспертизы проектно-сметной документации.

"На основании таких предложений состав требований будет постоянно актуализироваться, что позволит сделать их максимально удобными для использования. Требования содержат допустимые форматы файлов для текстовых и графических частей проекта, определяют общие правила наименования электронных файлов и способы заверения электронных документов ответственными лицами", - говорится в сообщении.

Добавим, подать заявку на проведение госэкспертизы проектной документации можно не только через службу "одного окна", но и с помощью портала госуслуг Москвы.