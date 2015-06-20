Детей стали пускать в поезда по копии свидетельства о рождении

Правительство России изменило правила проезда детей до 14 лет в поездах дальнего следования: чтобы зайти в вагон, теперь не нужно будет предъявлять оригинал свидетельства о рождении, теперь можно обойтись нотариально заверенной копией.

Как сообщает телеканал "Москва 24", правила решили пересмотреть после того, как в кабмин поступило множество жалоб от недовольных родителей, которые не смогли вовремя сесть в поезда. Раньше проводники рассматривали только оригиналы свидетельства о рождении или других документов, удостоверяющих личность.

Одна из самый громких историй, когда детей не пустили в вагон, произошла прошлой осенью в Санкт-Петербурге. Московская команда по водному поло возвращалась домой после соревнований, но половину детей проводница развернула и вызвала полицию. Вместо оригиналов свидетельства о рождении у спортсменов были копии. Домой им пришлось ехать на автобусе.

Остальные члены команды отправились на поезде и без сопровождения взрослых. Директора спортивной школы №7, где учатся ватерполисты, уволили.