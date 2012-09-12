"РГ": МВД упорядочило систему лицензирования оружия

Министерство внутренних дел России утвердило процедуру получения лицензий и разрешений на охотничье, спортивное, пневматическое и травматическое оружие. В частности, сроки выдачи и переоформления документов теперь составляют от двух недель до месяца

Министерство внутренних дел России опубликовало приказ, упорядочивающий выдачу и ношение различных видов оружия.

Как пишет "Российская газета", всего в пакете документа 20 административных регламентов, объединенных в отдельные блоки.

Согласно новым правилам, вводятся более строгие правила для получения травматического оружия. Теперь оно считается "огнестрельным оружием ограниченного поражения".

В пакете документов более четко прописываются правила получения разрешения на хранение оружия. В частности, определен срок выдачи и переоформления лицензий и разрешений: он составляет от двух недель до месяца. Кроме того, прописано максимальное время в очереди на сдачу документов - оно не должно превышать одного часа.

Документы, необходимые для получения лицензии, почти одинаковы для всех типов оружия, начиная от охотничьего и заканчивая сигнальным. К заявлению нужно приложить медицинскую справку об отсутствии противопоказаний к владению оружием. Кроме того, нужно предоставить копии документов, в которых зафиксировано умение обращаться с оружием и знание соответствующих правил безопасности.

Если лицензия была аннулирована, повторно обратиться за ее получением можно по истечении года со дня лишения человека права на ношение оружия. Для тех, кто отказался от лицензии добровольно, никаких ограничений в сроках для повторного обращения не установлено. Все выданные и продленные лицензии и разрешения действуют в течение 5 лет.

Сейчас, по данным МВД, на руках россиян имеется более пяти миллионов единиц зарегистрированного огнестрельного оружия. Кроме того, продано около двух миллионов травматических пистолетов и револьверов.

Более подробную информацию о правилах получения и ношения оружия читайте в "Российской газете"