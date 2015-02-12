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Жизнь в мире

12 февраля, 10:07

Разработанный в Минске документ предполагает перемирие с 14 февраля – СМИ

документы Украина жизнь в мире переговоры

Фото: ТАСС/Николай Петров/БелТА

Документ, разработанный в Минске участниками "нормандской четверки" (президентами России, Украины и Франции и канцлером Германии), предполагает перемирие с 14 февраля, передает МИА "Россия сегодня".

Также соглашение предусматривает отвод тяжелых вооружений и создание зоны безопасности.

Встреча, которая проходит в Минске, длится более 14 часов. Около 10.00 СМИ заявили об окончании встречи, но после было объявлено, что они продолжаются. В переговорах принимают участие президент России Владимир Путин, глава Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель.

На саммит "нормандской четверки" пригласили прессу

Параллельно с переговорами в Минске прошла встреча контактной группы по Украине. В нее входят представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Владислав Дейнего, экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России на Украине Михаил Зурабов, а также представитель ОБСЕ Хайди Тальявини.

Добавим, что контактная группа должна согласовать и передать на одобрение лидерам "нормандской четверки" проект документа по урегулированию ситуации на Украине.

Напомним, в настоящий момент на территории юго-востока Украины ведутся боевые действия между Вооруженными силами Украины и боевыми подразделением самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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