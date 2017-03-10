Настоящий "список Шиндлера" будет продан в США

Фото: ТАСС/Павел Смертин

Одна из семи частей оригинального документа немецкого промышленника Оскара Шиндлера, в котором перечислена 801 фамилия спасенных евреев, будет выставлена на торги Moments of Time в США. Предварительная стоимость документа составила 2,4 миллиона долларов. Об этом пишет The Guardian.

Список от 18 апреля 1945 года состоял из 14 страниц. Он считается одним из важнейших документов Второй мировой войны. Согласно этому документу, промышленник Оскар Шиндлер забирал на свои фабрики в Чехословакии евреев, которых должны были переправить в польские концлагеря. Под предлогом необходимости рабочей силы на нужды фашистского фронта Шиндлер забирал людей, давал им работу и еду. Всего ему удалось спасти 1200 человек. Именно эта история легла в основу великого романа букеровского лауреата Томаса Кенелли.

Диллер, выставивший список на продажу, назвал его "редчайшим подлинником". Другие сохранившиеся листы, о которых сегодня достоверно известно, находятся в музеях – два в израильском мемориале жертвам Холокоста, и один – в Музее Холокоста в США.

Роман Томаса Кинелли, рассказывающий подлинную историю Оскара Шиндлера, был экранизирован Стивеном Спилбергом в 1993 году. Главные роли в картине исполнили Лиам Ниссон и Бен Кингсли. "Список Шиндлера" получил семь премий "Оскар", в том числе как лучший фильм года.