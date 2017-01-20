Форма поиска по сайту

Документальный фильм о группе Rammstein выйдет в прокат в марте

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Документальный фильм "Rammstein: Париж" шведского режиссера Юнаса Окерлунда выйдет в прокат в марте. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

В фильм войдут съемки двух парижских концертов 2012 года. По словам Окерлунда, работа станет примером "радикально нового подхода к передаче эмоций и острых ощущений от живого выступления Rammstein".

"Концертные фильмы – это всегда большой вызов, – сказал он. Я сравниваю это со съемкой фейерверков. Я пытаюсь перевести энергию, которую вы получаете во время живого исполнения, на пленку, используя каждый трюк, чтобы дать зрителю столько, сколько впечатлений, сколько смогу".

Анонсируя выход фильма, Rammstein опубликовали тизер на своей странице в Facebook.

Юнас Окерлунд работал с Rammstein над несколькими клипами, а также снимал видео для Мадонны (Ray Of Light и Music), Леди Гаги (Paparazzi) и концертные фильмы Бейонсе (в том числе и для альбома Lemonade) и Джей Зи.

