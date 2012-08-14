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14 августа 2012, 13:37

Итоги ХХХ летних Олимпийских игр в Лондоне

дневник Олимпиады итоги Олимпиады

Олимпийская сборная России вернулась в Москву. На Олимпиаде в Лондоне страна заняла 4-ое место в общекомандном зачете. В копилке - 82 медали: 24 золота, 25 серебряных награды и 33 бронзовых медали

Цифры и факты

На завершившихся играх в Лондоне Россия заняла четвертое место в общем медальном зачете и третье – по количеству завоеванных наград.

Российские спортсмены выиграли 24 золота, 26 серебряных и 32 бронзовых медали. Последнее серебро мы получили уже после объявления игр закрытыми, когда МОК дисквалифицировал белорусскую толкательницу ядра Надежду Остапчук и аннулировал её достижения на Олимпиаде.

Статистика выступлений России на пяти последних Олимпийских играх:

Атланта – 1996: 26 золотых, 21 серебряная и 16 бронзовых медалей, всего – 63 награды.

Сидней – 2000: 32 золота, 28 серебряных и 29 бронз, всего – 89 наград.

Афины – 2004: 27 золотых, столько же серебряных и 36 бронзовых медалей, всего – 92 награды.

Пекин – 2008: 23 золота, 21 серебро и 29 бронз, всего – 73 награды.

Лондон – 2012: 24 золотых, 26 серебряных и 32 бронзовых медали, всего – 82 награды.

Таким образом, по сравнению с Олимпиадой в столице Китая, нынешние игры прошли более удачно для нашей страны.
Практически выполнен и установленный Олимпийским комитетом России медальный план, согласно которому наши спортсмены должны были завоевать в Лондоне 25 золотых наград.

Если брать разделение по видам спорта, то основное количество медалей было получено в легкой атлетике (8 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых), дзюдо (3 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая), художественной гимнастике (2 золотых), синхронном плавании (2 золотых) и борьбе (4 золотых, 2 серебряных и 5 бронзовых).

Провалили Олимпиаду российские фехтовальщики, стрелки, пловцы и гребцы академического стиля. В такой обширной дисциплине как плавание, нашим спортсменам удалось завоевать всего 4 награды, из которых не было ни одной золотой, в то время как американские пловцы взяли 11 золотых медалей.

Отметим, что в Лондоне обошлось без громких допинг-скандалов с участием российских спортсменов. На всех предыдущих Олимпиадах подобное обязательно происходило, а самыми неудачными в этом плане оказались игры в Атланте, когда наши лучшие атлеты были дисквалифицированы за употребление бромантана.

Официальные лица об итогах игр

Министр спорта РФ Виталий Мутко считает, что выступление сборной России на Олимпийских играх в Лондоне следует признать успешным, так как перед командой стояла задача показать результат не хуже пекинского, сообщает ИТАР-ТАСС.

Владимир Путин встретится с призерами Олимпийских игр. По мнению главы государства, россияне прекрасно выступили в Лондоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев написал в Facebook, что российские спортсмены достойно выступили на Олимпиаде и отметил особые успехи российских каноистов и байдарочников.

Председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил “Советскому спорту”, что по итогам Олимпиады обязательно нужно провести разбор полетов, чтобы понять причины провала в некоторых видах спорта.

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