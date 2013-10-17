На "Флаконе" пройдет фестиваль субкультур "День открытых миров"

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 по 3 ноября на дизайн-заводе "Флакон" пройдет фестиваль "День открытых миров", посвященный современным игровым субкультурам, креативным хобби и увлечениям молодежи. Первый день будет посвящен субкультурам в целом, второй – косплею, а третий - стимпанку.

На мероприятии будут представлены выставки комиксов, косплей-шоу, настольные игры, авторская анимация, познавательные мастер-классы и лекции, а также показ кино и мультфильмов. Специально для любителей литературы организуют встречи с писателями, презентации необычных книг, словесные и литературные поединки.

В посвященной играм секции гостям подготовили всевозможные развлечения: от игр до современных фэнтезийных миров, турниры знатоков и новичков, квесты, конкурсы и соревнования. Все желающие смогут получить памятные призы и сделать фото с фантастическими героями.

Начало фестиваля - в 12.00, вход свободный.