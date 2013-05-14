Фестиваль "Дизайн-субботник": эко-город и клумбы на колесах

Фото: ИТАР-ТАСС

На территории дизайн-завода "Флакон" 18 и 19 мая пройдет IV фестиваль "Дизайн-субботник" Seasons. В этом году его темой станет "Близость или Объединение". Посетителям предложат обрести истинные смыслы жизни, почувствовав связь с природой.

Отказ от суеты, магазинов и громоздких новостроек в пользу пространств, знакомство с фильмами, книгами и спектаклями, которые говорят на языке разума и чувств – вот основные идеи этого проекта.

По словам организаторов, очень важно вернуться к основам бытия – печь хлеб, шить одежду, выращивать цветы, ценить окружающие нас вещи, укреплять связь между окружающими нас людьми.

Программа фестиваля насыщена и для удобства разделена на несколько составляющих: архитектура, природа, вдохновение, еда, спорт, дизайн.

Итак, в эти два дня вас ждет выступление овощного оркестра из Вены, посадка томатов, огурцов и тыкв под руководством ландшафтного дизайнера Наташи Галушко, открытые уроки и лекции писателей, поэтов, дизайнеров, поваров о связи, близости, человеке, дизайн-маркет, фирменный рынок и кафе, в котором можно отведать лимонад и печенье.

На заднем дворе откроют волейбольную площадку, установят столы для настольного тенниса, шезлонги, занятия йогой для детей и взрослых. Также вы увидите клумбы на колесах, детский веселый дом на ходулях и двухэтажную квартиру Seasons, собранную из строительных лесов.

А на центральной площади "Флакона" обустроят настоящий эко-город Think Blue, в котором заботиться об экологии удается благодаря использованию инновационных технологий. Гости города смогут посадить цветы и травы, записать свое интервью на картонную видеокамеру, узнать, как с помощью электроэнергии запустить мини-автомобиль, поучаствовать в эко-ралли на игрушечных машинках и пройти тест-драйв на автомобилях Volkswagen.

Мероприятия будут проходить с 12.00 до 22.00.