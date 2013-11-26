В столице состоится встреча с французским диетологом Пьером Дюканом

29 ноября в "Библио-Глобусе" состоится встреча с французским диетологом Пьером Дюканом, автором знаменитой Диеты Дюкана. За последние несколько лет он стал любимцем большинства худеющих москвичей.

Французский диетолог Пьер Дюкан посетит Москву

Также популярность Дюкану, скорее всего, прибавили его высказывания о том, что москвички следят за собой лучше, чем парижанки.

Пьер Дюкан – врач-диетолог с 40-летним опытом работы, основатель методики снижения веса, посвятивший свою жизнь борьбе с лишним весом. Он является автором 19 изданий, переведенных более чем на 25 языков мира.

Тираж его книги "Я не умею худеть, вышедшей в 2000 году, составил 10 миллионов копий. Она переведена на 14 языков и издана в 32 странах.

Начало встречи – в 19.00.