В столице состоится встреча с французским диетологом Пьером Дюканом

29 ноября в "Библио-Глобусе" состоится встреча с французским диетологом Пьером Дюканом, автором знаменитой Диеты Дюкана. За последние несколько лет он стал любимцем большинства худеющих москвичей.
Также популярность Дюкану, скорее всего, прибавили его высказывания о том, что москвички следят за собой лучше, чем парижанки.
Пьер Дюкан – врач-диетолог с 40-летним опытом работы, основатель методики снижения веса, посвятивший свою жизнь борьбе с лишним весом. Он является автором 19 изданий, переведенных более чем на 25 языков мира.
Тираж его книги "Я не умею худеть, вышедшей в 2000 году, составил 10 миллионов копий. Она переведена на 14 языков и издана в 32 странах.
Начало встречи – в 19.00.
Сайты по теме