С начала лета в лагерях Мосгортура отдохнули 13 тысяч детей

Фото: ТАСС/Денис Русинов

За первые две смены в оздоровительных лагерях по путевкам Мосгортура отдохнули свыше 13 тысяч детей, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

На этой неделе со второй смены вернутся более 8 тысяч московских детей.

Ребята ездили в лагеря Крыма, Краснодарского края, Кавминвод, Подмосковья, Белоруссии. В пресс-службе отметили, что во всех лагерях с детьми работают вожатые, прошедшие обучение и сдавшие экзамены в Центральной школе московских вожатых.

Всего этим летом в лагерях Мосгортура отдохнут почти 160 тысяч московских детей. Для них организован отдых в оздоровительных лагерях Владимирской, Костромской, Московской, Пензенской, Тульской и Ярославской областей, Краснодарского края (Анапа, Геленджик, Сочи), Кавказских минеральных вод, Республики Крым и города Севастополь, а также Белоруссии.

Для детей предложены восемь тематических смен. Среди них – посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года, российскому кино, путешествиям.

В конце июня из средств федерального бюджета для столичных детей от 7 до 17 лет дополнительно выделили семь тысяч путевок в лагеря. Путевки выделены на третью и четвертую смену в лагеря, расположенные в Республике Крым и Севастополе, Краснодарском крае, городах средней полосы России и Московской области.