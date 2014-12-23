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Время с детьми

23 декабря 2014, 16:49

Новогодние спектакли и игры организуют для малышей в центре CityKids

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"Афиша": В CityKids пройдут новогодние представления для младенцев

В последнее время в Москве появляется все больше спектаклей для самых маленьких зрителей. Очередная такая история запустилась в семейном центре CityKids и называется "Моя первая елка", сообщает телеканал "Москва 24".

Елка рассчитана на детей, которым еще не исполнилось и одного года. Мероприятие проходит по специальной программе "Бейби сенсори", разработанной 20 лет назад американскими педиатром Лин Дей.

Суть в том, что с малышом нужно взаимодействовать с первых дней его жизни. Способы взаимодействия разные. Так, кукольный театр развивает органы чувств ребенка.

По мнению педагогов, даже младенцы готовы воспринимать небольшие спектакли. При помощи представлений можно развивать внимание и зрение.

За полтора часа занятий педагоги успевают провести три блока полезных активностей, фотосессия и мастер-класс.

Кстати, все игрушки, которые предоставляются детям в зале, обрабатывают антибактериальным раствором. Во время занятий можно покормить малыша или воспользоваться пеленальным столом.

"Моя первая елка" проходит до 10 января. Начало в 11.00 и 13.00. Билет для взрослого и ребенка - 1800 рублей. В стоимость включен подарок. Дополнительный билет для взрослого – 800 рублей.

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