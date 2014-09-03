В Москве будут показывать спектакли для полугодовалых малышей

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В столице открылась лаборатория по созданию спектаклей для самых маленьких зрителей - тех, кому еще нет и трех лет. Готовить представления для малышей режиссеров в "Бэби-лаб" научат европейские специалисты. Первые постановки покажут уже в этом сезоне.

Организаторами развития бэби-театра в России выступили Центра имени Мейерхольда и фестиваль "Золотая маска". Этот жанр станет совершенно новым для нашей страны - традиционно считалось, что ребенок готов воспринимать искусство только после трех лет. Между тем, новейшие педагогические и художественные исследования показывают, что театр может стать для малышей отличным способом познания мира. Спектакли, в сюжетах которых отсутствуют конфликты, формируют в детях позитивное восприятие.

В течение всего нового театрального сезона российские режиссеры, драматурги и актеры будут посещать мастер-классы европейских специалистов по бэби-театру. В частности, серию лекций прочтет итальянский режиссер Роберто Флабертти.

Увидеть первые спектакли для самых маленьких москвичи и гости столицы уже в этом году смогут на бэби-уикендах и городских фестивалях. Предполагается, что затем бэби-постановки включат в постоянный репертуар ряда столичных театров.

В Центре имени Мейерхольда отмечают, что "Бэби-лаб" будет активно сотрудничать с детскими психологами. Кроме того, в рамках лаборатории будут определены единые критерии качества инфраструктуры, которая понадобится площадкам для показа "младенческих" спектаклей.