В некоторых детсадах Москвы до сих пор не включили отопление

К началу осенне-зимнего сезона ряд детских садов столицы остался без отопления. Тепло подают только в те учреждения, чьи заведующие заранее написали гарантийные письма

Как оказалось, не все столичные детские сады готовы к началу осенне-зимнего сезона. В некоторых дошкольных учреждениях батареи до сих пор остаются холодными. Выяснилось, что тепло подают только в садики, чьи заведующие заранее написали гарантийные письма.

Родители малышей обеспокоены сложившейся ситуацией. По их словам, в группы ходит по два-три ребенка. Остальные либо болеют, либо их не пускают в холодные помещения мамы и папы. Помочь разобраться в проблеме в ближайшее время должны руководители Московской объединенной энергетической компании.

Напомним, что столичные чиновники доложили о готовности жилого фонда к холодам еще в конце августа. Тепло в городские детские сады, школы и больницы начали подавать 25 сентября.

В понедельник, 8 октября, отопление включат во всех московских квартирах. По существующим нормам тепло в столичных домах начинает поступать после того, как температура воздуха в течение пяти дней не превышает отметку плюс восемь градусов.