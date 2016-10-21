На зимний отдых московских детей выделили еще 4 тысячи льготных путевок

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Четыре тысячи льготных путевок дополнительно выделены из средств федерального бюджета на зимний отдых столичных детей, сообщает пресс-служба Мосгортура.

Дети смогут отправиться на отдых в декабре 2016 – январе 2017 года на базах отдыха, расположенных в Московской области, на Черноморском побережье и в городах средней полосы России.

Возможностью поехать на отдых по льготной путевке могут воспользоваться дети от 7 до 17 лет. Подать заявку на получение такой путевки москвичи смогут на портале госуслуг. На отдых могут отправиться и те дети, которые летом уже получили путевки за счет средств бюджета Москвы.