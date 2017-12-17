Как важно быть ребенком. Даже взрослым

В каждом взрослом, если его немного поскрести, обязательно отыщется озорной ребенок. О том, почему так важно иногда возвращаться в детство, – в колонке журналиста и мамы троих детей Анны Кудрявской-Паниной.



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Нельзя все время быть взрослым. От этого можно заболеть. Или загрустить. Короче, признайтесь честно: как часто вас посещает желание отбросить звериную серьезность, с которой все взрослые решают свои ужасно важные проблемы и задачи, и выкинуть какой-нибудь совершенно детский фортель? Безобидный или не очень. Ну, например, идя по улице, подпрыгнуть и смешно подрыгать в воздухе ногами. Или сделать другу "саечку" и убежать. Или подойти тихо со спины и вместо приветствия напугать неожиданным громким "А!" Или не утерпеть до прихода гостей и съесть ложку салата, а потом разровнять его в посуде, будто ничего и не было. Или...

Если подобные мысли чаще или реже приходят вам в голову, с вами все в порядке. Мы иногда боимся выглядеть несообразно возрасту или статусу, стесняемся по-детски искренних и бурных эмоций и проявлений чувств. Нам очень было бы неловко услышать в свой адрес снисходительно-пренебрежительное: "Ты чего, в детство впал?", "Как ребенок, ей-богу", "Детский сад – штаны на лямках".

Все большему числу современных взрослых хочется хотя бы на короткое время вернуться (или регулярно возвращаться) в детство. Взрослый мир давит. Обязанностями, обязательствами, ответственностью. Иногда железобетонная плита проблем придавливает к земле так, что кажется, вдохнуть невозможно. Мы впадаем в уныние, срываемся, ищем расслабление в алкоголе и вечеринках. Нормальная реакция на нормальную современную взрослую жизнь.

А еще мы снимаем стресс, прыгая с тарзанки или с парашютом, паря в аэротрубе, готовя что-то умопомрачительное на мастер-классе известного шеф-повара, играя в "Мафию" и раскрашивая картинки по номерам. Так резвятся дети: катаясь с горки, прыгая с забора, играя в дочки-матери и тратя часы на раскраску или пазлы. Наши родители не делали ничего такого. И не потому что этого не было, а, кажется, им бы и в голову не пришло. А нас так нахлобучило этой сумасшедшей взрослой жизнью, что без временного возврата в детство она иногда начинает казаться невыносимой.

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Это ведь только кажется, что наш – взрослый – железобетонный мир надежен и крепок. Кажется, пока он не начинает дрожать и сыпаться как карточный домик.

И вот эти наши детские штучки, наши забавы, ужимки и прыжки превращаются даже не в спасательный круг, а в якорь, который дает нам утраченную точку опоры. Точку, в которой все возможно, все легко и доступно и точно знаешь, что все будет хорошо. И это не просто точка опоры, это место силы, которой мы подпитываемся, в то время когда, как кому-то может показаться, занимаемся полной ерундой.

Самый простой и безобидный (никто не осудит!) способ вернуться в детство предлагают нам наши собственные дети, когда просят поиграть с ними. Или не просят. Мы можем сами инициировать все эти дурачества. Меня всегда приводит в полный восторг меняющийся взгляд ребенка, когда ты начинаешь шалить вместе с ним: валяться в снегу, есть торт руками, поливать друг друга из брызгалки.

Моя подруга Альбина оставалась несколько раз с моей средней дочкой, когда той было года три-четыре. Они набирали полную ванну воды и пускали по ней бумажные кораблики, а потом жгли их и топили. И это был их секрет от меня. Непедагогично? Возможно. Зато как круто! Я уверена, что Альбина получала от этого действа не меньшее удовольствие, чем моя Сонька. А я, если и злилась, так не на то, что они это делали и скрывали от меня, а на то, что я в этом не принимала участия.

Пару лет назад в Америке открылся первый детский сад для взрослых, а год спустя эта бизнес-идея добралась и до наших широт. А предложение, как известно, рождается из спроса. И взрослые идут в этот детский сад и платят деньги, чтобы провести в нем день. Идут целыми коллективами, устраивая таким образом и сеанс психологической разгрузки, и тимбилдинг одновременно.

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Некоторые считают, что детство кончается, когда мы сами становимся родителями и начинаем нести ответственность за своих детей. Другие говорят, что мы окончательно взрослеем, когда умирают наши родители и исчезает главное связующее с детством звено. Но мне кажется, мы всегда можем если не продлить детство, то хотя бы на какое-то время вернуть его. Пусть даже милой глупостью или безобидным озорством.

Помните эпизод из фильма "Как стать звездой", когда один из актеров театра "Лицедеи", изображающий гротескную бабку, бежит с авоськами по воде, смешно переставляя ноги под песню "У самовара я и моя Маша"? Как-то вечером моя близкая подруга (взрослая, успешная, состоявшаяся женщина, мать двоих детей) вспомнила эту сцену, когда взяла в руки два пакета с мусором. Продефилировав таким образом, подобно той бабке, перед мужем, она, не выходя из образа, выскочила на лестничную клетку, где... у мусоропровода тихо курил сосед. В общем, так и сел старик.

Смех если и не продлевает жизнь, то в детство возвращает точно. Это то, что естественно и дано нам с самого раннего детства. Это самая что ни на есть искренняя и детская реакция. Вы знаете, что дети смеются до 300-400 раз в день, а взрослые – даже самые веселые – в 15-20 раз реже?

Не бойтесь казаться детьми: ответственность в важных делах и дурачества вполне совместимы, а внешняя серьезность не гарантирует вдумчивого подхода и качества работы или результата. Часто как раз наоборот.

Временами, когда я иду по улице, то ловлю себя на мысли, что мне очень хочется как в детстве подпрыгнуть и смешно подрыгать в воздухе ногами. И если честно, когда никто не видит, я это иногда делаю. Детский сад какой-то, честное слово.