Семьи с дочерьми разводятся чаще пар с сыновьями

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Согласно американской статистике, семьи, у которых родились дочери, разводятся чаще, чем супружеские пары с сыновьями. Демографы из США предположили, что происходит это потому, что организм девочек крепче, чем у мальчиков, сообщает сайт Университета Дьюка.

Опираясь на данные выборки жителей с 1979 по 2010 год, ученые выяснили, что внутрисемейные конфликты влияли как на вероятность развода, так и на пол ребенка. Демографы предполагали, что отцам больше нравятся сыновья, и они скорее останутся в семье, где родились мальчики.

Однако теперь исследователи нашли иное объяснение - стрессоустойчивость эмбрионов женского пола. По мнению ученых, "слабый" пол отличается большей выносливостью по сравнению с "сильным" полом. Кроме того, смертность среди мужчин также выше.