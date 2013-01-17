Столичным школьникам напомнили, почему не надо говорить с незнакомцами

"Утро": СК выпустил для школьников памятку безопасного поведения

Следственный комитет выпустил для московских детей памятку безопасного поведения. Внешне она напоминает комиксы, персонажи даже чем-то похожи на героев мультиков, хотя содержание абсолютно серьезное.

Чтобы не стать жертвой преступника, детям предлагают заучить правило "четырех не": не разговаривать с незнакомыми людьми, не заходить с ними в лифт или подъезд, не садиться в машину к незнакомцам и не задерживаться на улице после школы.

"Если тебе предложили сниматься в кино, участвовать в конкурсе красоты или поступить в спортивную секцию, помни, что на улице или во дворе такие предложения не делаются. В том случае, если это предлагают в школе или спортивной секции, где ты занимаешься, спокойно спроси, когда и куда можно подойти вместе с родителями", - говорится в памятке.

Также столичный Следственный комитет учит детей говорить "нет" прохожим, не открывать им дверь и не брать у взрослых еду и сладости. В памятке рассказывается и об особых правилах поведения в лифте, подъезде, на улице и в общественном транспорте. В ней также содержится список полезных телефонов полиции, Следственного комитета, прокуратуры и служб доверия.

Памятка размещена на сайте ведомства. Власти Москвы уже порекомендовали ее для изучения в школах.

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