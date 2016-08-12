За семь месяцев в Москве усыновили 533 ребенка

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В Москве в период с января по июль 2016 года усыновили 533 ребенка, сообщает Агентство "Москва".

Таким образом, зафиксировано сокращение на 4,3 процента по сравнению с тем же периодом годичной давности. По итогам первых четырех месяцев отмечался рост в 8,3 процента. С января по апрель москвичи усыновили 312 детей.

С февраля 2014 года в столице работает проект по поддержке приемных семей. Усыновители, взявшие на воспитание не менее пяти сирот, из которых три ребенка старше 10 лет или имеют ограниченные возможности, получают жилье для комфортного проживания большой семьи.

Через 10 лет участникам проекта предоставляется жилье по договору социального найма или в собственность. Обязательным условием участия в пилотном проекте является успешное прохождение психологической диагностики, которая определяет, готовы ли люди выполнять обязанности приемных родителей.

Для будущих приемных семей работает портал с видеоанкетами и фотографиями сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – "УсыновиМосква". На сайте можно ознакомиться с анкетами ребят, получить любые консультации по усыновлению и попечительству у психологов, юристов и других экспертов.