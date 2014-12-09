Врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего из окна седьмого этажа

Врачи пытаются спасти мальчика, выпавшего из окна седьмого этажа

Столичные врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь трехлетнего мальчика, который выпал из окна квартиры на седьмом этаже и чудом остался жив, сообщает телеканал "Москва 24". Это произошло 8 декабря в одном из домов на улице Трофимова в Москве.

По словам консьержки, ребенок находился под присмотром няни. Однако мама якобы попросила гувернантку встретить из школы своего старшего - семилетнего - сына. Женщина отлучилась, а когда вернулась, обнаружила маленького Альберта лежащим на козырьке подъезда.

Как объясняют жильцы дома, малыша спасло то, что он был одет по-зимнему. Сейчас ребенок находится в реанимации.

Отметим, за последние месяцы это уже не первый подобный случай в столице.

В конце ноября годовалая девочка выпала из окна квартиры на севере Москвы. Мать девочки в момент трагедии находилась в квартире в состоянии алкогольного опьянения.

А в сентябре шестилетний ребенок выпал с шестнадцатого этажа дома на Щелковском шоссе. Мальчик упал на лобовое стекло припаркованного автомобиля и остался жив. По одной из версий, за ребенком недоглядела бабушка, с которой его оставили родители.

Скорее всего, спасло мальчика именно то, что он приземлился на автомобиль, который смягчил удар. Как отмечает хозяин авто, он случайно поставил машину на это непривычное для него место.