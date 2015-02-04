Права родителей: что требовать от школы и детсада

Фото: M24.ru

Не все родители школьников и детсадовцев знают, что у них есть не только обязанности, но и права. Закон "Об образовании" предоставляет им целый ряд правомочий. M24.ru выяснило, какими правами обладают родители и что им положено по закону.

Школа и детский сад

Права родителей школьников и детсадовцев примерно идентичны. Здесь дело не в конкретном образовательном заведении, а в возрасте учащихся – они несовершеннолетние.

Фото: M24.ru

По словам депутата городской думы, председателя комиссии по образованию Антона Молева, есть лишь нюансы, связанные с зачислением в детский сад, с пребыванием и некими обязанностями родителей. Отличия могут быть только на старшей ступени, где ребенок выступает в роли самостоятельного субъекта и отчасти берет на себя некоторые обязательства.

Более того, сейчас детский сад уже не самостоятельная структура, а дошкольное отделение крупной школы, поэтому, по факту, родители, зачисляя своего ребенка в детский сад, вступают в юридические отношения с крупным комплексом. Продолжаются эти отношения в течение всего времени, пока ребенок учится: дошкольное отделение, потом начальные классы, вплоть до выпуска из школы.

Что нужно знать в первую очередь

В первую очередь родителям нужно знать, что они имеют право самим выбрать, где будет учиться их ребенок: будь то государственная школа или частная, лицей или гимназия. При этом они могут выбрать между традиционным обучением в школьных стенах или на дому.

Как правило, ребенок поступает в школу, которая находится ближе к дому. Но важно знать, что это не обязательно. Вы можете выбрать для вашего ребенка любую понравившеюся школу, а отказать вам могут только если в выбранном вами учебном заведении нет свободных мест.

Фото: M24.ru

При приеме в учебное заведение родителей обязаны ознакомить с уставом, предоставить лицензию и свидетельство об аккредитации. Здесь заметим – эта информация не просто должна быть открыта для вас, вам ее обязаны предоставить. Вы также можете ознакомиться с учебным планом, расписанием звонков и занятий.

По закону, только с согласия родителей открываются дополнительные занятия и продленки. Родители могут дать согласие на проведение психологических тестов и медицинских обследований или же отказать, а также присутствовать при оглашении результатов.

Могут ли ребенка привлечь к труду

Вашего ребенка не могут привлечь к труду, не предусмотренному образовательной программой. По словам Антона Молева, если детей привлекают к подобной работе, то это предмет предъявления претензий к школе. Но здесь есть тонкая грань. Элементы воспитательного процесса, требующие подготовки кабинета или актового зала, например, к праздничному мероприятию, вполне законны.

"Если нужно что-то убрать, украсить в рамках образовательной программы, то привлечение ребенка к этой активности носит абсолютно законный характер и вписывается в образовательные цели деятельности школы", - говорит депутат.

Кроме того, здесь, по его словам, есть нюанс. "В некоторых учреждениях бывает уборка класса по договоренности с родителями или в силу того, что это прописано в уставе организации и является частью обязанности ребенка, которую он выполняет. Такой формат возможен, но, подчеркну, только с согласия родителей", - добавил Молев.

Фото: M24.ru

Когда ребенка могут оставить учиться на второй год

Если ребенок не освоил программу учебного года и его хотят оставить на второй год, родители имеют право обратиться в школу, чтобы получить результаты проведенной аттестации для объективной оценки его знаний.

Но если по всем объективным показателям, таким как независимые диагностики или дополнительные проверочные работы, ребенок действительно не успевает, то школа его как ученика, не освоившего программу, вправе оставить на второй год. А вот исключить ребенка из школы не имеют право.

"В соответствии с существующими законами, исключить из школы ребенка не могут. Ему могут предложить изменить профиль обучения с учетом, если он не успевает по заданному профилю, но не более того", - сказал председатель комиссии по образованию.

Кто отвечает за здоровье ребенка

Еще один важный момент – на то время, когда ребенок находится в школе, ответственность за его здоровье несет именно она, а в частности, должностное лицо, которое в соответствии с приказом отвечает за ребенка в конкретный момент. Это может быть учитель, классный руководитель, преподаватель дополнительных занятий или курса.

Фото: M24.ru

"К примеру, если что-то произошло на уроке или перемене, но на территории школы, отвечает за это образовательное учреждение. Кроме того, если ребята поехали в музей, на экскурсию или любое другое мероприятие, пишется приказ, в котором в обязательном порядке указываются сопровождающие лица, и в частности руководитель, который отвечает за жизнь и здоровье детей на время мероприятий. Полнота ответственности лежит на школе", - сказал Молев, при этом добавив, что каждый случай нужно рассматривать в отдельности.

Могут ли опрашивать ребенка в ходе расследований

В случае происшествий, требующих расследования, вашего несовершеннолетнего ребенка не имеют право допрашивать. Любые действия розыскного характера – все что касается официальной информации, например, опрос свидетелей, разрешается только в присутствии родителей либо законных представителей.

Обязаны ли родители платить за школьные нужды

Все то, что касается сбора средств, носящего незаконный характер, – это нарушение закона. Это не относится к добровольным сборам средств родительским комитетом на какое-то мероприятие или праздник. Но это не сбор средств школы, а инициатива родителей, не связанная с деятельностью учебного заведения и обеспечением образовательного процесса. Если в учебном заведении и есть платные услуги, то они должны быть прописаны в Уставе.

Оскорбление личности и достоинства учащегося

С вашим ребенком не имеют право жестоко обращаться. Критиковать, оскорблять, врать, наказывать, что еще хуже, поднимать руку – все это запрещено законом.

Фото: M24.ru

По словам Антона Молева, любое действие учителя регламентируется вопросами педагогической этики и в ближайшее время начнет регулироваться требованиями, зафиксированными в профессиональном стандарте педагога и утвержденными Минтруда. Все то, что несет в себе оскорбление личности и достоинства учащегося, не совместимо ни с преподавательской этикой, ни с профессией, и является основанием проводить конкретное расследование и требовать от учителя адекватных действий, а со стороны администрации шагов по недопущению такого поведения учителя.

"Эта проблема очень болезненна в России в последние годы. Система образования в ряде случаев сталкивается не с простым представлением о том, что можно или нельзя, а с тем, где грань воспитательного процесса, а где оскорбление и унижение достоинства ученика. Решения по этому поводу не должны приниматься на основании личного субъективного видения того или иного родителя, учителя или директора школы", - сказал депутат.

Управляющие советы

В начале нулевых в российских школах начали работать управляющие советы, куда входят учителя, старшие школьники, родители и представители общественности. С помощью совета они могут участвовать в управлении школой и предлагать или оспаривать изменения в ее работе.

Федеральный закон не обязывает школьные органы общественного управления работать по единой схеме. Каждая школа может сама продумывать, как часто проводить заседания, какие вопросы обсуждать на встречах и как воплощать в жизнь решения органа.

Совет распределяет школьные средства, устанавливает режим занятий, в том числе продолжительность учебной недели. Орган утверждает программу развития школы, решает вопросы, связанные с питанием, формой, безопасностью и здоровьем детей. Также совет определяет профили обучения в старшей школе и выбирает учебники из числа допущенных министерством образования.

Как работает управляющий совет при школе

Кроме того, орган рассматривает жалобы и заявления школьников и их законных представителей – родителей. Своим решением совет может исключить ученика из школы, ходатайствовать перед учредителем о расторжении трудового договора с учителем, директором или любым другим работником школы, внести учредителю предложение о поощрении работников и директора и многое другое.

Как отметил Антон Молев, школьный совет состоит преимущественно из родителей. Это орган государственного общественного управления, в рамках которого создаются разного рода комиссии, выполняющие различные функции. В том числе есть конфликтные комиссии, разрешающие споры между учителями и учениками, родителями и так далее.

Люси Айрапетян