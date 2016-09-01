Почти 1,4 миллиона человек пошли в школы и колледжи 1 сентября в Москве

22 школы и детских сада открылись в Москве

Почти 1,4 миллиона человек пошли 1 сентября в 630 школ и 55 колледжей Москвы. По сравнению с 2010 годом, число обучающихся выросло на 200 тысяч человек – до 1,38 миллиона. Об этом сообщает mos.ru.

В первые классы школ зачислено более 100 тысяч детей. Из них более 88 процентов будут обучаться в школе по месту проживания. Свыше 55 процентов детей перешли в первый класс из дошкольных групп своей школы.

В детские сады с 1 сентября пойдут свыше 400 тысяч малышей в возрасте до 7 лет. Местами в дошкольных группах обеспечены все нуждающиеся.

За лето в столице отремонтировали 2,3 тысячи зданий школ и дошкольных групп. В 18 зданиях провели капитальный ремонт. К началу учебного года построили 16 детских садов и 6 школ. Система образования Москвы полностью готова к началу учебного года.

Все образовательные организации имеют круглосуточные посты охраны и оснащены системами видеонаблюдения. Созданы условия для организации качественного питания детей. Бесплатным питанием обеспечены все дошкольники, учащиеся 1-4 классов, учащиеся из социально незащищенных семей и студенты колледжей.