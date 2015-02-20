Домовладелица взыскала со школы стоимость ремонта крыши, сломанной деревом

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Жительница Пензенской области взыскала со школы стоимость ремонта дома, на который упало дерево, передает областной суд.

Согласно материалам дела, в ноябре 2013 года дерево, которое росло на земельном участке школы, упало на дом, повредив кровлю и детскую горку. При этом дерево высохло и его нужно было спилить еще в 2011 году.

По мнению ответчика, дерево росло за пределами участка, поэтому школа ответственности не несет. Однако суд установил по фотографии, что расстояние между забором и деревом было меньше метра.

В итоге в пользу истицы взыскали 65,4 тысячи рублей в счет возмещения материального ущерба, 12,8 тысячи на оплату экспертиз, и 4 тысячи за судебные расходы.