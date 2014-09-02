В Москве стартует новый этап акции "Миллион деревьев"

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3 сентября в столице стартует новый этап акции "Миллион деревьев". На этот раз высадят 7 деревьев и 135 кустарников, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Акция пройдет во дворе дома 30/32 на Кутузовском проспекте. В ней примут участие руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, муниципальные депутаты, представители управы района и сами жители.

Отметим, что ранее с помощью сервиса электронных референдумов "Активный гражданин" москвичи выбрали, какие именно породы деревьев посадят в их дворах. В голосовании приняли участие жители 450 московских дворов, наиболее активно голосовавших за дополнительное озеленение в первом этапе опроса, сообщает пресс-служба проекта "Активный гражданин".

Самыми популярными деревьями стали береза (14,7% голосов), каштан (13,9%) и клен (13,5%). Меньше всего голосов набрали ясень и черемуха – 2% и 4% соответственно.

Среди кустарников лидерами по числу голосов оказались сирень (24,8%), барбарис (16,2%) и шиповник (14,5%).

Всего заявки на озеленение подали 22 тысячи московских дворов.

Напомним, акция "Миллион деревьев" стартовала в столице осенью прошлого года. В течение нескольких лет в рамках программы в Москве планируется высадить около миллиона деревьев. В 2013 году в столичных дворах посадили более трех тысяч деревьев и 25 тысяч кустарников.